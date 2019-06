24 giugno 2019- 12:37 Treviso: busta di minacce e polvere bianca arrivata al sindaco

Treviso, 24 giu. (AdnKronos) - Una busta sospetta è arrivata stamane in Comune a Treviso, indirizzata al sindaco Mario Conte, con la scritta intimidatoria 'The end'. Le impiegate dell'ufficio protocollo di Cà Sugana hanno visto in trasparenza che conteneva della polvere bianca. Inizialmente si era ipotizzata anche la presenza di antrace, circostanza poi esclusa dai primi accertamenti. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Treviso del nucleo Nbcr di Mestre e i carabinieri di Treviso che ora indagano sulla vicenda. Alcuni dei dipendenti entrati in contatto con la polvere sospetta sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.