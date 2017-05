TREVISO: DA DOMANI IN CENTRO ZONA ROSSA CHIUSA AL TRAFFICO PER ADUNATA ALPINI

10 maggio 2017- 18:59

Treviso, 10 mag. (AdnKronos) - Scatterà dalle ore 13 di domani, giovedì 11 maggio, la chiusura del traffico del centro storico, la così detta zona rossa, delimitata dal Put esterno che resterà percorribile fino alle 16:00. Una chiusura ‘propedeutica’ e funzionale oltre all’allestimento delle attività anche allo svolgimento delle iniziative della Grande Adunata Alpina che ufficialmente inizieranno alle 9 di venerdì 11 maggio con l’alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai Caduti in piazza Vittoria. "Sarà una chiusura graduale. La città come previsto dal piano viabilità verrà chiusa al traffico ad aree concentriche, via via più vaste per tornare alla normalità nella notte fra domenica e lunedì", spiega il responsabile dei grandi eventi per il comune di Treviso Roberto Mazzon che invita alla calma e rassicura, automobilisti e i cittadini che tutte le operazioni verranno eseguite con gradualità.