TREVISO: DA DOMANI IN CENTRO ZONA ROSSA CHIUSA AL TRAFFICO PER ADUNATA ALPINI (2)

10 maggio 2017- 18:59

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Ricorda comunque che nella zona Rossa a partire dalle ore 13,00 non è consentita la sosta e rimane la possibilità per i residenti di accesso/uscita all'area dalle ore 17,00 alle 21,00. Ovviamente chi è all'interno della zona Rossa dopo le ore 13,00 più uscire senza problemi. Nei giorni successivi visto il i moltissimi eventi nel centro città e il numero di visitarori presenti sarà oggettivamente impossibile il transito in città. In previsione dell'arrivo degli innumerevoli pulman provenienti dalle diverse Regioni d'Italia che trasporteranno i partecipanti alla sfilata di Domenica 14 maggio, dalle ore 7,00 di venerdì 12 maggio la zona interdetta verrà ulteriormente ampliata. L’accessibilità all’ospedale Regionale Cà Foncello dalla Tangenziale sarà comunque garantita in tutti i giorni dell'Adunata.