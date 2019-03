18 marzo 2019- 15:17 Treviso: donna morta dopo il parto, procura indaga equipe medica ospedale Oderzo

Treviso, 18 mar. (AdnKronos) - La Procura della Repubblica di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati cinque medici di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Oderzo (Treviso), dopo l’esposto presentato dal marito di Francesca Schirinzi, la donna di 34 anni morta dopo aver partorito. L’ipotesi è quella di concorso in omicidio colposo.La donna, già mamma di una bambina di 4 anni, si era presentata all’ospedale di Oderzo per la seconda nascita. Il parto, secondo quanto riferito dalla Direzione Sanitaria dell'ospedale, si sarebbe svolto senza complicazioni, ma successivamente la donna avrebbe avuto tre arresti cardiaci, e quattro ore dopo aver dato alla luce il bambino è morta, nonostante tutte le terapie messe in atto dai sanitari.La Procura ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita domani. L’Ulss ha aperto un’inchiesta interna. A inizio settimana era stata ricoverata per via della pressione alta e stava seguendo una terapia dedicata.