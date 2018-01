TREVISO: GDF SCOPRE TRUFFE AI DANNI DELLO STATO, ASSEGNI SOCIALI A DECEDUTI

25 gennaio 2018- 13:23

Treviso, 25 gen. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Treviso ha segnalato all’Autorità Giudiziaria 14 soggetti per l’illecita percezione di erogazioni pubbliche: dodici stranieri e due italiani. I militari del Gruppo del capoluogo della Marca hanno passato al setaccio oltre mille posizioni di beneficiari di assegni sociali, individuando, anche tramite mirate indagini bancarie, i percettori senza titolo della speciale prestazione assistenziale erogata dall’INPS a cittadini anziani (con più di sessantacinque anni di età) in condizioni economiche particolarmente disagiate. La contribuzione sociale, prevista dall’art. 3 della legge n. 335 del 1995, è concessa anche agli stranieri, a condizione che abbiano residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Le investigazioni dei Finanzieri hanno disvelato sia casi di truffa aggravata ai danni dello Stato, sia condotte meno gravi di indebita percezione di erogazioni pubbliche.