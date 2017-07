TREVISO: GUARDIA FINANZA SCOPRE FATTURE FALSE PER 5 MLN EURO E RICICLAGGIO, 3 ARRESTI

5 luglio 2017- 11:30

Treviso, 5 lug. (AdnKronos) - Fatture per operazioni inesistenti per circa 5 milioni di euro, IVA evasa per circa 850 mila euro, riciclaggio di somme denaro per oltre 278 mila euro ed i tre principali indagati tratti in arresto: è questo il bilancio dell’operazione “Metal Connection” della Guardia di Finanza di Treviso. Il sistema fraudolento è stato scoperto grazie alle articolate indagini condotte dal Gruppo di Treviso che, nei giorni scorsi, ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari emesse dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. L’attività della Guardia di Finanza ha disvelato il ruolo di cinque imprese site nel trevigiano, formalmente operanti nella fabbricazione di strutture metalliche, che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti a favore di altrettante aziende della Marca, al fine di consentire a queste ultime l’evasione delle imposte sui redditi e dell’Iva. Le indagini, condotte mediante l’esecuzione di diverse perquisizioni locali, esame della documentazione fiscale, raccolta di testimonianze e sviluppo di segnalazioni per operazioni finanziarie sospette provenienti da intermediari bancari, hanno portato a delineare il meccanismo evasivo, incentrato sull’emissione e l’utilizzo di false fatture per circa 5 milioni di euro.