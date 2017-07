TREVISO: GUARDIA FINANZA SCOPRE FATTURE FALSE PER 5 MLN EURO E RICICLAGGIO, 3 ARRESTI (2)

5 luglio 2017- 11:30

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Attraverso la ricostruzione dei flussi finanziari, effettuata su 38 conti correnti e su 23 carte prepagate, i Finanzieri trevigiani hanno rilevato che gli autori della frode fiscale hanno anche messo in atto una serie di artificiosi espedienti per rientrare in possesso dei profitti illecitamente conseguiti, avvalendosi della fattiva collaborazione di altri tre soggetti. Questi ultimi, infatti, dopo aver ricevuto svariati bonifici dalle imprese coinvolte nella frode, avevano il compito di effettuare dei prelievi di contanti dai propri conti correnti con operazioni – di importo superiore complessivamente a 278 mila euro – finalizzate ad occultare la provenienza delittuosa delle somme di denaro. La lotta alle frodi ed agli abusi svolge un ruolo chiave per assicurare, in un’ottica di rigore ed equità, il recupero di risorse illecitamente sottratte all’Erario, spiegano le Fiamme Gialle. In questa direzione, come attesta l’operazione “Metal Connection”, massimo è l’impegno del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso in favore della legalità e del merito, dalla parte dei contribuenti e degli operatori onesti.