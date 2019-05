30 maggio 2019- 14:04 Treviso: per 'Scuole Sicure' 40 mila euro da Ministero dell'Interno al Comune

Treviso, 30 mag. (AdnKronos) - Più di 40 mila euro dal Ministero dell’Interno per l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle vicinanze degli edifici scolastici. Il Comune di Treviso ha ottenuto dal Viminale 40.267,14 euro da impiegare nel progetto “Scuole Sicure”, che ha come finalità la prevenzione e la repressione del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle vicinanze dei plessi scolastici. Grazie a tali fondi la Polizia Locale di Treviso, a partire dall’anno scolastico 2019/2020, potrà implementare il servizio di monitoraggio dei movimenti di persone e studenti nei pressi degli istituti superiori del territorio o dei punti di raccolta come la stazione ferroviaria, del bus o le principali fermate del trasporto pubblico. Inoltre, si potranno programmare interventi fuori e, in casi particolari, dentro gli edifici scolastici, anche con le unità cinofile e procedere con controlli successivi al fine di valutare l’efficacia delle azioni intraprese. Treviso, unitamente ad altri 99 comuni in 18 regioni, grazie a tali fondi potrà finanziare lo straordinario del personale della Polizia Locale impiegato nelle attività del progetto, procedere all’acquisto di mezzi e attrezzature (fra questi, veicoli, box per le unità cinofile e precursori) e promuovere campagne d’informazione. Durante gli incontri informativi, per esempio, potrà essere svolta un’attività di sensibilizzazione e prevenzione all’uso degli stupefacenti con momenti di dibattito e confronto fra studenti e con associazioni, enti e persone che, in qualche modo, siano a contatto o operino nel mondo delle dipendenze.