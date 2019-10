16 ottobre 2019- 16:12 **Trieste: Conte ricorda in Aula poliziotti uccisi, commosso pensiero a famiglie**

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, prima di iniziare le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, ricorda Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in Questura a Trieste avvenuta lo scorso 4 ottobre. "Permettetemi preliminarmente di rivolgere un commosso pensiero alle famiglie di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Questa mattina ci sono stati i funerali e non mi è stato possibile partecipare" perché impegnato alle Camere, "ma ci uniamo tutti per un commosso e partecipe pensiero e, come state dimostrando - ha detto il presidente, visibilmente commosso, mentre l'emiciclo si raccoglieva in un lungo applauso - siamo tutti vicini ai loro famigliari".