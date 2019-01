5 gennaio 2019- 12:54 Trieste: Possibile, vicesindaco Polidori si dimetta subito

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - "Il limite della decenza è stato superato. Il gesto del vicesindaco di Trieste Polidori non può essere tollerato: gettare via le coperte di un senzatetto straniero, per poi vantarsene, è un atto gravissimo. Per questo Polidori deve dimettersi subito. La povertà non si cancella così, qualcuno avvisi i partiti di governo". Lo affermano la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, e Franz Foti, esponente triestino del partito.