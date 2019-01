5 gennaio 2019- 12:27 Trieste: Psi, disumanità Lega fa paura

Roma, 5 gen. (AdnKronos) - “In tutte le città la Caritas svolge un lavoro eccezionale per garantire coperte e viveri di prima necessità ai clochard. E il vicesindaco leghista di Trieste, tutto contento, cosa fa? Butta in un cassonetto le coperte di un senzatetto vantandosi di essersi lavato le mani e chiosando con un bel 'me ne frego'. Questo è il livello di disumanità che la Lega ha raggiunto. Non è politica, è intolleranza e fa davvero paura". Lo scrive su Facebook la portavoce del Psi, Maria Cristina Pisani. "Soprattutto -aggiunge- da chi indossa la nostra fascia tricolore. E siccome per indossare quella fascia rappresenta i nostri valori costituzionali, Polidori dovrebbe dimettersi subito”.