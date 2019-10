5 ottobre 2019- 13:03 Trieste: Salvini, 'Forze Ordine più rispettate in altre nazioni'

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Non dico maniere forti, però in altri Paesi al mondo le Forze dell'Ordine sono più tutelate, sono più rispettate". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook."Qua -ha aggiunto- se un poliziotto, un carabiniere o un agente della Polizia penitenziaria, penso agli agenti del carcere di San Gimignano, sfiora con un dito il delinquente, il rapinatore, il ladro, lo spacciatore, lo stupratore, poi magari rischia lui. E dall'altra i rischi invece non esistono".