TRIPOLI (UNIONCAMERE), RIPRESA C'è, PRONTI A SOSTENERE IMPRESE

23 gennaio 2018- 13:10

Roma, 23 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "La ripresa certamente c'è ed è avvertita, è sensibile, e ha un tasso di crescita del Pil che nel 2017 è stato dell'1,5%, presumibilmente potrà crescere anche di più a seconda di come andrà il ciclo economico mondiale. La ripresa è stata agganciata dall'Italia; le aziende, sopratutto quelle che lavorano con i mercati esteri l'hanno presa, l'hanno agguantata". Così Giuseppe Tripoli, segretario generale di Unioncamere, con Labitalia, sulla situazione economica del Paese. E per Tripoli "il lavoro che stanno facendo le Camere di commercio è di far sì che anche la parte delle aziende che lavorano meno con le nuove tecnologie, sull'innovazione e sull'internazionalizzazione del mercato, possano essere anch'esse raggiunte" da questa opportunità."Ecco il senso del lavoro -conclude- che faranno quest'anno le Camere di commercio".