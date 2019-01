24 gennaio 2019- 17:57 Trivelle: Arrigoni, 'grazie a Lega salve quelle in corso, tutelati posti di lavoro'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Grazie all'intervento della Lega sono salve le trivellazioni in corso, sia a terra che oltre le 12 miglia dalla costa. Se è vero che si sospendono le nuove ricerche, continuano le coltivazioni di idrocarburi e soprattutto di gas di cui il nostro Paese ha assoluto bisogno ora e avrà ancora in futuro, come peraltro certificato anche dal Piano Energia e Clima indicato dallo stesso ministro Costa". Così in una nota Paolo Arrigoni, senatore della Lega, questore a Palazzo Madama, coordinatore del Dipartimento Energia della Lega.Nell'accordo raggiunto, aggiunge, "non vengono sospesi nemmeno gli iter autorizzativi di rilascio di nuove concessioni di estrazione e abbiamo contenuto gli spropositati aumenti dei canoni. La predisposizione del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee, inoltre, avverrà in 2 anni anziché 3, garantendo più certezze al settore".La decarbonizzazione e la defossilizzazione del nostro Paese, rileva Arrigoni, "sono obiettivi condivisibili, ma devono avvenire con tempi e metodi congrui. Nel frattempo, grazie all'impegno della Lega si evita la chiusura dell'intero comparto upstream, salvaguardando imprese e posti di lavoro".