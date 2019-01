8 gennaio 2019- 13:37 **Trivelle: blog Grillo, costose, pericolose e insostenibili**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Trivelle: costose, pericolose, insostenibili". Così il blog di Beppe Grillo, che oggi ospita un intervento di Patty L'Abbate, senatrice M5S ed esperta di green economy.Sul blog del fondatore del M5S, L'Abbate riporta un'analisi dei costi dell’utilizzo di energia fossile citando uno dei rapporti del Bloomberg New Energy Finance (Bnef), contenente i dati sui costi dell’elettricità delle principali tecnologie elettriche, e il rapporto annuale del National Renewable Energy Laboratory, del Dipartimento Statunitense dell’Energia. "Il programma energetico e di sviluppo del governo del cambiamento - sostiene la senatrice grillina - è in perfetta sintonia con il mainstream, per questo riconfermo il mio personale No alla ricerca di petrolio sul nostro territorio in sintonia con quanto affermato dal Ministro Sergio Costa e del vicepremier Luigi Di Maio, sono già in atto 7 iter di rigetto per i permessi di ricerca nell’Adriatico e nel canale di Sicilia e 3 per la terraferma: Carisio, Tozzona, Masseria la Rocca". Andremo avanti in questa direzione, vista l’insostenibilità ambientale ed economica di queste tecnologie.