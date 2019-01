9 gennaio 2019- 16:21 Trivelle: Crippa, 'pronto emendamento, stop rilascio 36 titoli pendenti'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Pronto l’emendamento ‘blocca trivelle’ che sarà presentato nel Decreto Semplificazione. Grazie a questa moratoria, "sarà impedito il rilascio di circa 36 titoli attualmente pendenti compresi i tre permessi rilasciati nel mar Ionio". Così in una nota il sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega all’Energia, Davide Crippa."Si è concluso ieri - spiega- il lavoro del Governo sull’emendamento al Decreto Semplificazione in cui si afferma che 'le attività upstream non rivestono carattere strategico e di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità'. Tale indicazione rientra pienamente nel programma del Governo del Cambiamento orientato alla decarbonizzazione, con la sostituzione di petrolio e derivati e l’utilizzo delle fonti rinnovabili per il raggiungimento della sostenibilità e dell’indipendenza del sistema energetico nazionale".