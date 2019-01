27 gennaio 2019- 11:47 Trivelle: da Verdi esposto in Procura, non consultabili dati su sito Mise

Roma, 27 gen. (AdnKronos) - “Da 2 mesi il sito del Mise è oscurato nella sezione Unmig, Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, questo accade da quando abbiamo denunciato le prime autorizzazioni alle trivelle da parte del ministero per lo Sviluppo economico con una situazione che si è aggravata dopo il rilascio dei permessi alle ricerche petrolifere nel Mar Ionio". E' quanto denuncia Angelo Bonelli dei Verdi, annunciando un esposto in Procura di Roma sulla vicenda.“Non è possibile consultare il sito all’interno da cui, per legge, si consultano i dati circa il rilascio dei permessi di ricerca, prospezione, delle istanze di concessione e di autorizzazione ad estrarre idrocarburi con relative cartografie: pensavamo ad un blocco temporaneo ma non è così - sostiene - Dopo l’approvazione in commissione lavori pubblici del Senato dell’emendamento sulle trivelle da parte di Lega e M5S che salva anche le istanze di concessione pendenti alla data di entrata in vigore della conversione in legge del decreto semplificazioni, è fondamentale che il sito del Mise possa essere monitorato per sapere quante istanze di concessione verranno presentate, ovvero quanti permessi di ricerca si trasformeranno in istanze di concessione, quindi autorizzabili, fino al 13-14 febbraio prossimo, data presumibile dell’entrata in vigore della legge, considerato che il decreto scadrà il 12 febbraio”.