27 gennaio 2019- 11:47 Trivelle: da Verdi esposto in Procura, non consultabili dati su sito Mise (2)

(AdnKronos) - “Dai dati in nostro possesso fino al 31 dicembre 2018 - dichiara Bonelli - le istanze di concessione per estrarre idrocarburi sono 15 alle quali per effetto dell’emendamento approvato in Senato non sarà applicata la moratoria di 18 mesi. Ma la domanda è semplice: quali e quanti sono ad oggi i permessi che si sono trasformati in istanze? Come potremo monitorare il numero delle istanze di concessione fino all’entrata in vigore della legge? La risposta è che non sarà possibile perché il sito del Mise nella sezione dedicata è oscurato da 2 mesi e questo avviene proprio per responsabilità di chi come il M5S ha fatto della trasparenza una delle sue principali battaglie politiche". “Questo oscuramento è gravissimo e impedisce - incalza Bonelli - non solo di esercitare una democratica azione di controllo sull’azione del ministero sul tema petrolio, ma anche di intraprendere quelle azioni legali in difesa del territorio e del nostro mare in assenza delle informazioni necessarie obbligatorie per legge".“Per queste ragioni - annuncia - presenterò un esposto alla Procura della Repubblica di Roma affinché siano chiarite le ragioni di questo lungo black out sul sito del Mise nella sezione Unmig, che oltre a non rispettare la legge non garantisce quella necessaria informazione a chi vuole difendere l’ambiente del nostro paese".