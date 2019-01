12 gennaio 2019- 12:05 Trivelle: Di Maio, 'dire stop non è essere nemici progresso'

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - "Dire no alle trivellazione non vuol dire essere nemici del progresso". Ma la ricetta, invece, è quella di "investire in nuove tecnologie e in energie differenti". A dirlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a Porto Torres. "Dobbiamo portare l'Italia a produrre il 30% di energie rinnovabili entro il 2030", ha sottolineato parlando di "una grande rivoluzione nell'energia". "I vecchi modelli di produzione - ha detto - sono arrivati al capolinea" e ora "bisogna avere una visione di qui a 20 anni".