7 gennaio 2019- 15:53 Trivelle: M5S, basta falsità, da noi arriverà vero stop

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - “Quello a cui stiamo assistendo in Puglia è un bieco tentativo di screditare il MoVimento su tutta la linea. Menzogne e disinformazione: sono questi gli strumenti usati da chi, in primis Michele Emiliano, sta continuando a dire falsità". Lo scrivono in una nota i parlamentari del M5S eletti in Puglia, sostenendo che i 5 Stelle dimostreranno "presto a chi oggi ci attacca in modo sleale che il nostro sarà un vero stop alle trivelle, autentico e diverso rispetto alle farse messe in campo dai precedenti governi”. "Dopo le parole di Luigi Di Maio e Sergio Costa, vogliamo anche noi, da pugliesi, dire la verità su quanto sta accadendo - esordiscono deputati e senatori pugliesi - ma soprattutto intendiamo ribadire quanto noi eletti in Puglia stiamo facendo per bloccare davvero sia i metodi invasivi di ricerca (come gli air gun, vere e proprie bombe d’aria) che le stesse trivellazioni". "Intanto è bene chiarire che quelle di cui si parla in questi giorni sono autorizzazioni alla ricerca e non alla trivellazione e sono localizzate, in ogni caso, fuori dal Golfo di Taranto - scrivono - Sono tutti permessi che hanno alla base pareri favorevoli resi tra il 2016 e il 2017 da governi targati Pd, pareri che oggi il Mise non può superare se non esponendosi alle iniziative delle società petrolifere e rendendosi responsabile, per il tramite dei suoi dirigenti, di reati come l’omissione di atti d’ufficio".