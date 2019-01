7 gennaio 2019- 15:53 Trivelle: M5S, basta falsità, da noi arriverà vero stop (2)

(AdnKronos) - "Ciò che invece è possibile fare – e che stiamo già facendo – per proseguire nelle sedi istituzionali la nostra battaglia alle trivellazioni è agire per via legislativa, mettendo così fine allo sfacelo creato dai vari Berlusconi, Monti, Renzi. Stiamo bloccando circa 40 richieste di trivellazione con il decreto Semplificazioni, stiamo avviando l’iter parlamentare di approvazione della proposta del MoVimento a prima firma Vianello contro gli air gun e per la predisposizione di un Piano delle aree che preservi sempre più ambiti territoriali dalle trivellazioni, sia in mare che in terra". "Nel frattempo al Mise, adesso sì, si sta già procedendo al rigetto delle richieste dei nuovi permessi di ricerca, come i 7 tra Adriatico e Canale di Sicilia e i 3 sulla terraferma", puntualizzano i 5 Stelle.