24 gennaio 2019 Trivelle: Micillo, 'stop 18 mesi a ricerche in mare, spingiamo su rinnovabili'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Le fonti fossili appartengono al passato. Noi abbiamo in mente un Paese proiettato al futuro, capace di valorizzare e di godere delle proprie risorse". Così in una nota è il sottosegretario di Stato all’Ambiente in quota 5 Stelle on. Salvatore Micillo sull’intesa raggiunta nel Governo. "La moratoria di 18 mesi e gli aumenti di 25 volte dei canoni sono un risultato importante, proprio perché ci permettono di difendere le nostre coste dallo sfruttamento selvaggio e incontrollato che c’è stato fino ad oggi", sottolinea. "Dicendo no alle fonti fossili, apriamo il Paese a quelle rinnovabili, all’energia pulita, ad un’economia sostenibile che cresce nel rispetto del territorio e della salute dei cittadini. La via dell’economia verde è oggi l’unica strategia ragionevole per risollevare il nostro Paese, perché ecologica, più inclusiva e competitiva. È ormai noto che nei settori che hanno investito nella qualità ambientale, l’occupazione è cresciuta di 10 volte e anche velocemente", conclude il sottosegretario.