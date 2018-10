29 ottobre 2018- 17:31 Tromba d'aria a Terracina, un morto

Terracina, 29 ott. (AdnKronos) - Emergenza maltempo a Terracina (Latina). Una tromba d'aria si è abbattuta questo pomeriggio sul centro della cittadina, in particolare in viale della Vittoria. Il bilancio, al momento, è di un morto e un ferito grave. A quanto si apprende un albero sarebbe caduto su un'auto in transito. ''Rimanete in casa. Nessuno esca in strada per nessun motivo'' l'appello lanciato via Facebook dal sindaco di Terracina, Nicola Procaccini. Molte le auto rimaste danneggiate a causa della caduta degli alberi.