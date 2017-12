TROVATO CADAVERE DECAPITATO E SENZA BRACCIA

8 dicembre 2017- 19:02

- Il cadavere di un uomo, senza la testa e le braccia, è stato trovato dai carabinieri in una pineta comunale alla periferia di Caltagirone, nel catanese. Una prima ipotesi formulata dagli investigatori è che la mutilazione sia stata compiuta per impedire l’identificazione della vittima dal volto o dalle impronte digitali. Sul posto infatti non è stato rinvenuto alcun documento. Non è ritenuta attendibile la pista della criminalità organizzata, più probabile quella di un delitto maturato nell’ambito della sfera personale.