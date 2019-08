13 agosto 2019- 19:29 Trovato il corpo della 15enne scomparsa in Malaysia

Kuala Lumpur, 13 ago. (AdnKronos) - E' quello di Nora Quoirin, la quindicenne scomparsa mentre era in vacanza con la famiglia in Malaysia, quello ritrovato dalla polizia malese. Lo hanno riconosciuto i genitori, scrive la Bbc, citando le autorità locali.L'adolescente, figlia di una coppia franco irlandese residente a Londra, era in vacanza con la famiglia nella località turistica nello stato sud occidentale di Negeri Sembilan, circa 80 chilometri dalla capitale Kuala Lumpur. Il corpo è stato rinvenuto vicino ad un ruscello in una zona collinare a 2 chilometri dal resort di Dusun, dal quale la giovane Nora Quoirin, affetta da disabilità mentali, era scomparsa senza lasciare traccia il 4 agosto.Nora soffriva di oloprosencefalia, una malformazione cerebrale che comporta disabilità nell'apprendimento e nello sviluppo. Le autorità avevano trattato il suo caso come quello di una persona scomparsa, ma i genitori hanno sempre ripetuto che la ragazza non si sarebbe mai allontanata da sola e sospettavano un rapimento. Oltre 350 persone avevano partecipato alle ricerche dell'adolescente. Ieri i genitori avevano offerto una ricompensa di 50mila ringitt (pari a 12 mila dollari), raccolta anche grazie ad un crowdfunding, a chi avesse rivelato informazioni utili sulla scomparsa. La famiglia Qoirin- i due genitori, Nora, un fratello e una sorella più piccoli- era arrivata al resort il 3 agosto per una vacanza di due settimane. La mattina del 4 i genitori ne hanno denunciato la scomparsa dopo aver trovato la sua stanza vuota alle otto del mattino.