15 ottobre 2018- 07:34 Trump cambia rotta sul clima

Washington, 15 ott. (AdnKronos/Dpa) - Il cambiamento climatico è una realtà ma non è detto che a causarlo siano le attività umane. In un'intervista a 'Cbs News', il presidente americano Donald Trump spiega in questi termini il fenomeno del riscaldamento globale: "Credo che qualcosa stia accadendo. Qualcosa sta cambiando e tornerà indietro nuovamente. Non credo sia una bufala. Credo che vi sia probabilmente una differenza". "Ma non so se sia prodotto dall'uomo" ha aggiunto, mettendo in dubbio i risultati delle analisi degli scienziati. "Vi dirò questo: non voglio dare milioni di miliardi di dollari. Non voglio perdere milioni e milioni di posti di lavoro. Non voglio essere messo in una situazione di svantaggio". Quanto agli scienziati, molti di loro "hanno una ricca agenda politica".