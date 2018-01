TRUMP CHIEDE 18 MILIARDI PER IL MURO COL MESSICO

6 gennaio 2018- 17:59

Washington, 6 gen. (AdnKronos/dpa) - Donald Trump è in cerca di 18 miliardi di dollari nell'arco dei prossimi 10 anni per finanziare la costruzione del muro lungo il confine con il Messico. La cifra fa parte di una serie di altre richieste che il presidente Usa ha inviato al Congresso, secondo quanto riportato dai media statunitensi. I 18 miliardi di dollari dovrebbero finanziare la costruzione di 500 chilometri di muro e il rafforzamento delle barriere e delle fortificazioni già esistenti su un'altra porzione di confine lunga 650 chilometri. Se il progetto venisse realizzato, significherebbe che più della metà dell'estensione totale del confine Usa-Messico sarebbe delimitata da un muro o da altre strutture. La costruzione del muro lungo il confine messicano, in chiave anti immigrazione, è stata una delle promesse fatte da Trump durante la campagna presidenziale del 2016.