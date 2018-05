3 maggio 2018- 07:59 Trump rimborsò soldi per silenzio Stormy

Washington, 3 mag. (AdnKronos/Dpa) - Il denaro versato in campagna elettorale dal legale di Donald Trump, Michael Cohen, alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla presunta relazione con il candidato alla Casa Bianca, è stato rimborsato a Cohen dallo stesso Trump. Ad affermarlo è stato Rudy Giuliani, l'ex sindaco di New York entrato a far parte del team di assistenti legali del presidente, precisando che il denaro è stato restituito da Trump per il tramite di una società legale: "Non si trattava di denaro della campagna elettorale: scusatemi, vi sto fornendo un'informazione che non avevate, non è denaro della campagna... Nessuna violazione sui finanziamenti della campagna", ha dichiarato Giuliani durante un'intervista a Fox News, insistendo sul fatto che la transazione è stata "perfettamente legale".