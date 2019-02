8 febbraio 2019- 18:10 TT Tecnosistemi pluripremiata a Connext

Milano, 8 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Un annuncio arrivato a Milano, in occasione di Connext, il primo incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria, che ha portato TT Tecnosistemi nella rosa delle dodici aziende top per l’innovazione. Il Premio IxI di Confindustria è realizzato in collaborazione con La Fondazione Giuseppina Mai, Confindustria Bergamo e con il supporto tecnico dell’Associazione premio qualità Italia, Apqi, e istituito con l’obiettivo di assegnare un riconoscimento alle migliori imprese in grado di mantenere e accrescere il proprio vantaggio competitivo attraverso l’innovazione a 360 gradi e offrire l’opportunità di effettuare un check-up approfondito sul processo di innovazione aziendale. Riccardo Bruschi, fondatore e ceo di TT Tecnosistemi, ha ritirato il premio annunciando che "questo riconoscimento è il frutto dell’umanesimo tecnologico su cui si basa la nostra strategia competitiva: processi e numeri combinati con le nostre persone, le loro skills e le loro ambizioni". "E' soprattutto la loro ambizione verso l’eccellenza, verso un miglioramento continuo, che ci ha portato fino a qui e che ci sta conducendo a prestigiosi traguardi", ha detto.Non più tardi di un paio di mesi fa, infatti, TT Tecnosistemi ha ritirato anche una delle più autorevoli certificazioni d’impresa, la certificazione Elite di Borsa Italiana riservata alle aziende ad alto potenziale di crescita. TT Tecnosistemi otterrà anche un riconoscimento istituito dalla presidenza del consiglio dei ministri su mandato del Presidente della Repubblica e la cui cerimonia si terrà il 4 marzo al Senato.