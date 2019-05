31 maggio 2019- 13:18 Tumori: 'Art 4 ART' Gemelli, lunedì incontro conclusivo

Roma, 31 mag. (AdnKronos Salute) - 'Art 4 ART. Arte e Digital Medicine: La nuova frontiera di cura per la persona' è il titolo dell'evento in programma lunedì 3 giugno al Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma (aula Brasca ore 17) in occasione della conclusione dei lavori dell'innovativo Gemelli Art, il Centro di radioterapia oncologica del Policlinico Gemelli che unisce alta tecnologia, arte e attenzione alla relazione con i pazienti. Lavori che hanno visto anche la partecipazione e il coinvolgimento del direttore creativo della Maison Valentino, Pierpaolo Piccioli, che ha ideato i disegni che decorano una delle cinque sale della Radioterapia la cui realizzazione è stata affidata alle maestranze del Teatro dell'Opera di Roma.Il Polo radioterapico Gemelli Art (acronimo di Advanced Radiation Therapy), diretto da Vincenzo Valentini, direttore del Dipartimento Diagnostica per immagini, Radioterapia oncologica ed Ematologia del Policlinico Gemelli e ordinario di Radiologia all'Università Cattolica, rappresenta uno dei punti più alti dell'eccellenza della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs per quanto riguarda la cura dei pazienti oncologici. Il fiore all'occhiello è un macchinario (unico in Italia), grazie al quale è possibile fare insieme la radioterapia e la risonanza magnetica. Qui la tecnologia si sposa con l'arte. Obiettivo: garantire il massimo dell'umanizzazione delle cure. Per questo motivo alla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs è stato recentemente assegnato il premio Gerbera d'oro dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti per il progetto 'L'impegno del Gemelli Art per l'umanizzazione dell'esperienza di cura'. All'evento, moderato da Benedetta Rinaldi, giornalista e conduttrice televisiva Rai 1, saranno presenti Giovanni Raimondi, presidente della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs; Rocco Bellantone, direttore Direzione Governo clinico del Policlinico Gemelli e preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica, e Vittorio Donato, presidente eletto Associazione italiana di radioterapia oncologica. Interverranno l'artista Silvio Irilli, che ha realizzato i dipinti raffiguranti l'acquario del Gemelli Art; Nataša Govekar, direttore della Direzione Teologico-Pastorale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e Pierpaolo Piccioli, direttore creativo Maison Valentino. A conclusione dell'evento Valentini presenterà il progetto del nuovo reparto di Radioterapia 3.0. L'appuntamento del 3 giugno sarà anche l'occasione per lanciare una nuova raccolta fondi. Obiettivo è raccogliere 1 milione di euro per ristrutturare - con lo stesso criterio di Art 4 ART - i reparti di degenza e Day hospital della Radioterapia oncologica.