TUMORI: CRESCONO CASI DI CANCRO AL SENO, IN ITALIA 50MILA ALL'ANNO

6 giugno 2017- 16:46

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - Crescono i casi di tumore alla mammella. Rispetto a 50 anni fa si ammala un numero maggiore di donne (con un aumento di incidenza del 25 per cento), anche giovani (35 anni), ma si muore di meno complici le molteplici cure e terapie. In Italia, infatti, è aumentata la sopravvivenza che è superiore alla media europea. La fascia di età più a rischio è quella tra i 70 e gli 80 anni. "Questo perché se da una parte l’età media si è allungata - spiega il professore Emilio Bajetta, direttore dell'Istituto di oncologia del Policlinico di Monza -, di contro ci si espone per più tempo a elementi cancerogeni accompagnati da uno stile di vita e alimentazione sbagliata tipici di una società moderna e industrializzata". Inoltre, i numeri dimostrano che questo cancro non riguarda solo le donne, ma, per quanto in percentuali minime (circa l’1 per cento), anche gli uomini. Di malattie della mammella si è discusso ieri durante un simposio clinico-scientifico, organizzato da Bajetta, nella Sala degli Arazzi del Castello Mediceo di Melegnano. Un momento di confronto tra i migliori medici impegnati sul territorio nazionale nella lotta alla malattia, ma anche un'occasione per puntare l’attenzione sui temi legati alla prevenzione, a oggi lo strumento più efficace per combattere il tumore alla mammella. "Ancora troppe donne, per paura, pregiudizi e incoscienza, preferiscono tenere la testa sotto la sabbia come gli struzzi - precisa il professore Bajetta - e non solo non fanno prevenzione, ma anche quando notano qualcosa di strano, si rivolgono al senologo con ritardo". Il tumore alla mammella colpisce attualmente in Italia una donna su nove, 50mila sono i casi ogni anno di tumore al seno. Secondo recenti studi è, quindi, una malattia in crescita, ma la diagnosi ormai è sempre più precoce.