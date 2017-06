TUMORI: CRESCONO CASI DI CANCRO AL SENO, IN ITALIA 50MILA ALL'ANNO (2)

6 giugno 2017- 16:46

(AdnKronos) - I fattori di rischio per lo sviluppo di questa malattia sono l’obesità, la vita sedentaria, l’assunzione eccessiva di bevande alcoliche, alcuni tipi di terapia ormonale sostitutiva per la menopausa, l’esposizione alle radiazioni ionizzanti e ad altre sostanze. Un ruolo potrebbe, però, essere giocato anche da ciò che si mangia. Sembra, infatti, che un'alimentazione ricca di zuccheri possa favorire la crescita e la diffusione del tumore, mentre un eccesso di grassi saturi potrebbe aumentarne il rischio. Un altro dato, infine, è che in Lombardia si registrano 9mila interventi l’anno per tumore alla mammella, di questi circa 5mila sono le donne che provengono da altre regioni d’Italia.Ma il simposio è stata anche l'occasione per discutere dei cosiddetti 'geni Jolie' ovvero portatori di mutazioni nei geni BRCA1 e BRCA2, dal nome della star americana Angelina Jolie che ha reso pubblica la sua condizione. Il Premio Oscar ha perso la madre per tumore al seno e alle ovaie, la donna aveva soltanto 56 anni. Stessa sorte per la nonna e per la zia, colpite dal cancro al seno. Così l’attrice si è sottoposta all’asportazione dei seni e a ovariectomia, per abbattere il rischio di tumore alle ovaie. "In realtà non c'è una risposta, giusta o sbagliata, per dire se un paziente debba sottoporsi a un test genetico o meno - dice ancora Bajetta -. É importante che i medici abbiano una piena comprensione della situazione clinica, a partire dalla storia della famiglia della paziente, per capire se optare per operazioni chirurgiche preventive, come ha fatto Angelina Jolie".