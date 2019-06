11 giugno 2019- 13:04 Tumori: Mattarella, 'fondamentale far capire possibilità guarigione'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - Nella lotta contro i tumori "é fondamentale far vedere come cresca la prospettiva di guarigione". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), guidata dal presidente nazionale, Francesco Schittulli, alla presenza della ministra della Salute, Giulia Grillo."Vi è un aspetto psicologico -ha sottolineato il Capo dello Stato- oltre che di cura, oltre che patologico nel tumore. A differenza di altre patologie, anche più insidiose, comporta un aspetto psicologico di rischi di avvilimento che altre patologie non presentano. Quello di accompagnare, spiegare, far comprendere, indicare prospettive, far vedere come cresca la prospettiva di guarigione è fondamentale".Mattarella ha poi sottolineato l'importanza della prevenzione e dell'educazione alimentare e come da questo punto di vista sia "fondamentale l'impegno nelle scuole. Non soltanto perchè i bambini sono un veicolo di convincimento e persuasione efficacissimo nei confronti degli adulti, che spesso perdono il senso della scala dei valori, degli impegni e delle questioni da affrontare; ma anche perchè i ragazzi più grandi sono sensibili e comprendono i messaggi che gli si forniscono e gli si presentano per la prevenzione". Più in generale, ha concluso il Capo dello Stato, "occorre mobilitare tutte le energie in tutti i fronti, in tutti gli ambiti e settori, per poter contrastare con efficacia" il tumore.