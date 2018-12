5 dicembre 2018- 11:49 Tumori: Univr, identificata molecola che ostacola efficacia terapie (3)

(AdnKronos) - Allo studio hanno partecipato anche tre gruppi internazionali guidati da Peter Murray, luminare della fisiologia dei macrofagi del Max Planck Institute in Germania, Bruce Blazar dell’università del Minnesota degli Stati Uniti d’America, uno dei massimi esperti della patologia “Graft-versus host disease” ovvero dell’immunopatologia indotta da trapianto, e Ugur Sahin, esperto della riprogrammazione genica delle cellule del sistema immunitario in collaborazione con Fulvia Vascotto della Tron-Translation, azienda tedesca all’avanguardia per l’immunoterapia anti-tumore.Il team scaligero ha di recente ottenuto un brevetto europeo per la generazione di monociti immunosoppressivi per il trattamento di patologie autoimmuni e rigetto di trapianti i cui inventori sono Alessandra Fiore, Stefano Ugel, Ugur Sahin, e Vincenzo Bronte.