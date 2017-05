TUMORI: VESPA A PRESIDENTE AIOM, ACCETTI CONFRONTO CON PATERLINI-BRECHOT

2 maggio 2017- 20:49

Milano, 2 mag. (AdnKronos) - "Mi auguro che il presidente dell’Aiom, Carmine Pinto, accetti il confronto a ‘Porta a porta’ con Patrizia Paterlini-Brechot per chiarire ogni possibile malinteso su una innovativa ricerca sul cancro. La professoressa Paterlini è una scienziata molto accreditata e ospitandola 'Porta a porta' ha recato un utile contributo alla discussione su un tema delicato". Così Bruno Vespa si rivolge al presidente dell’Aiom."I maggiori oncologi italiani sanno con quanto rigore la nostra trasmissione abbia sempre affrontato questi temi. Durante l’intervista con la Paterlini deliberatamente non abbiamo fatto cenno ai centri privati italiano e francese che effettuano ricerche su pazienti proprio per non alimentare illusioni improprie", conclude il giornalista.