TUNISIA: MATTARELLA, SOSTEGNO A BALUARDO STABILITà MEDITERRANEO

4 maggio 2017- 14:50

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "È importante, oggi più che mai, che la comunità internazionale sia al fianco della Tunisia a cordiale sostegno del suo ruolo di baluardo di stabilità e pacificazione nel Mediterraneo. Si tratta di un ruolo che, da sempre, l'Italia apprezza e che valorizza un rapporto bilaterale fondato sulla sincera amicizia tra i due Paesi e la comune ambizione a costruire società più libere, più prospere e più ricche di opportunità per le giovani generazioni". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla presidente della "Fondazione Craxi", Stefania Craxi, in occasione del convegno "Tunisia - speranza nel Mediterraneo"."L'importante iniziativa -afferma ancora il Capo dello Stato- sottolinea il convinto e coraggioso cammino che la Tunisia ha intrapreso per portare a compimento la transizione democratica e porre a fondamento della sua vita istituzionale lo stato di diritto, la tutela delle libertà individuali e una costruttiva dialettica politica. Questo processo, caratterizzato da partecipazione popolare e dal netto rifiuto di ogni forma di violenza, costituisce un esempio virtuoso per tutta la regione"."L'attenzione al consolidamento delle istituzioni democratiche tunisine -conclude Mattarella- non deve affievolirsi e va salutato positivamente l'appello firmato da diverse personalità internazionali a favore della transizione democratica".