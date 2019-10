16 ottobre 2019- 10:53 Turchia: Conte, Ue compatta su Cipro, Ankara si astenga da azioni illegali

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Di Turchia al Consiglio Europeo si parlerà anche in relazione alla questione delle interferenze di Ankara nella Zona Economica Esclusiva di Cipro. L’Italia continua a seguire con attenzione la situazione e a partecipare alla concreta solidarietà europea, che - nei giorni scorsi - ho personalmente espresso al Presidente cipriota Anastasiades. L’Italia invita la Turchia - come evidenziato dalla Farnesina nel comunicato del 5 ottobre scorso - ad astenersi da azioni illegali". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre."L’Unione Europea ha proseguito compatta nel sostegno a Cipro, tenendosi pronta a dare seguito all’opzione di 'targeted measures', decisa al Consiglio Europeo di giugno scorso. È essenziale, al contempo, evitare ulteriori escalation. Alla Turchia diversi Stati Membri continuano a guardare, anche dopo le dichiarazioni non condivisibili del Presidente turco Erdogan sui rifugiati. Ho definito simili dichiarazioni inaccettabili", ha ricordato Conte.