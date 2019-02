28 febbraio 2019- 17:19 Turchia: Lollobrigida, 'governo confuso venga in Parlamento'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - “Governo di nuovo in confusione, stavolta sull’ingresso della Turchia in Europa. Sia dalla Lega sia dal Movimento 5 Stelle giungono dichiarazioni di presa di distanza dal documento consegnato in Parlamento dal ministro dimissionario Savona, nel quale invece emerge chiaramente il favore del governo all'adesione di Ankara all'Ue. Ma se è così, se entrambe le forze di maggioranza si dicono contrarie, allora chi ha scritto nella relazione che l'ingresso della Turchia in Europa è essenziale?" Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi alla Camera."Nessuno –aggiunge- pensi di liquidare la questione semplicemente evocando la solita, fantomatica manina complottista. Piuttosto il governo venga in Parlamento a riferire sulla reale posizione dell’esecutivo”.