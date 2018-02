TURCHIA: SCOTTO (LEU), GENTILONI PRENDA DISTANZE DA ERDOGAN SE RIFIUTA STAMPA

4 febbraio 2018- 14:46

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Caro presidente Gentiloni, Erdogan ha annunciato che non parlerà con la stampa italiana. Una cosa inedita e grave per un capo di Stato in visita nel nostro Paese. Rifiuta questa prassi perché considera le conferenze stampa un intralcio scomodo, tant'è che quando può, fa arrestare giornalisti e direttori di testate libere. E allora ci parli lei con i giornalisti alla fine del colloquio". Lo chiede Arturo Scotto, esponente di Liberi e Uguali."Faccia la conferenza finale con la sedia vuota -aggiunge- perché Erdogan non vuole rispondere alle domande che potrebbero metterlo in difficoltà. E prenda le distanze da questo comportamento rivelando almeno i contenuti principali della visita di Erdogan. L'Italia è un grande Paese democratico, non può tollerare che ai confini dell'Europa ci sia un Paese che si trasforma in un sultanato”.