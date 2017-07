TURISMO: A CORTINA UN MENù DI PROPOSTE PER I PIù PICCOLI

23 luglio 2017- 16:59

Cortina, lug. (AdnKronos) - D’estate la Scuola Sci Cortina mette da parte gli sci e diventa “La Rossa Cortina” (rossa come il colore delle divise della scuola) per offrire a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni un ricco calendario di attività da fare all’aperto in compagnia di animatori e guide. Per aiutarli a sviluppare abilità, scoprire i segreti della natura, conoscere gli animali, esplorare il territorio, praticare sport, crearsi nuove amicizie. In una parola: giocare.Un menù che varia di settimana in settimana e prevede, fino al 15 settembre, giochi e attività sportive come l’arrampicata con le Guide Alpine di Cortina, la piscina, la mountain bike, laboratori, atelier, escursioni nei dintorni, visite didattiche e molto altro. Ogni domenica, sul sito della Scuola Sci Cortina si può trovare il programma della settimana, con orari e abbigliamento richiesto. Le proposte si adattano perfettamente alle disponibilità delle famiglie, che possono scegliere tra le opzioni giornata intera, mezza giornata, settimanale (con giornata intera o mezza giornata).