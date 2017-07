TURISMO: A CORTINA UN MENù DI PROPOSTE PER I PIù PICCOLI (2)

23 luglio 2017- 16:59

(AdnKronos) - Quanto alle due ruote, sono protagoniste dell’estate 2017: La Rossa Cortina propone magnifici percorsi in mountain bike. I più piccoli possono partecipare a mini-tour adatti alle loro esigenze, mettendosi alla prova sui sentieri e scoprendo il paesaggio in modalità slow, in compagnia di istruttori di mountain bike qualificati. Per piccole comitive di adulti, invece, vengono organizzati percorsi adatti a vari livelli, con mete come il giro di Cianderou, Gotres, Mietres Mandres, tra gli itinerari più alla portata di tutti o, per qualcosa di più impegnativo, i Cadini di Misurina, il Parco Naturale di Fanes Sennes Braies, il Rifugio Venezia ai piedi del Pelmo, il Cortina Freeride Tour. Per chi preferisce la bici su strada, il giro del Sellaronda e svariati itinerari tra i più suggestivi passi delle Dolomiti.