TURISMO: A MILANO BIT CHIUDE CON OLTRE 46MILA VISITATORI

13 febbraio 2018- 17:16

Milano, 13 feb. (AdnKronos) - Oltre 46mila visitatori e 1.500 buyer italiani ed esteri provenienti da 79 Paesi, in particolare da Centro e Sudamerica, Medio Oriente, Europa dell'Est, India, Russia e Stati Uniti. Questi alcuni dei numeri di Bit, la Borsa internazionale del turismo, che si è chiusa oggi a Milano nei padiglioni di Fieramilanocity.“Con quasi 15 mila incontri conclusi e un tasso di conversione salito al 43%, dal 29% del 2017, il business matching si conferma uno dei nostri grandi punti di forza -afferma l’amministratore delegato di Fiera Milano, Fabrizio Curci- e sottolinea la nostra capacità di creare un incontro sempre più mirato fra domanda e offerta. Bit è tornata a essere una piattaforma di relazione irrinunciabile per gli operatori italiani e un riferimento per tutta l’area euromediterranea".Apprezzato dai visitatori anche il palinsesto di eventi. Quest’anno, oltre a circa 90 incontri organizzati da Bit e No Frills, sono stati proposti anche momenti di approfondimento nelle aree specializzate, individuati in collaborazione con advisory board di esperti nelle rispettive tematiche: più di 6.750 i partecipanti coinvolti, ai quali si aggiungono le decine di eventi organizzati direttamente dagli operatori. L’appuntamento con la prossima edizione è a Fieramilanocity dal 10 al 12 febbraio 2019.