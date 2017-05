TURISMO: A PESCA DI 'MOECHE' IN LAGUNA, SI RINNOVA IL BRAGOZZO DEI BOGNOLO

21 maggio 2017- 14:14

Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - A pesca di 'moeche' in Laguna sul bragozzo "La rosa dei venti". L'imbarcazione, di proprietà dei Bognolo, la più antica famiglia di pescatori del tipico granchio lagunare senza guscio, riportata a nuovo e varata al Cantiere Crea della Giudecca, si appresta a diventare il simbolo di un turismo 'slow' ed ecocompatibile. Sono rimasti in pochi a praticare la pesca stagionale di questi granchi che si concentra nel periodo da marzo a maggio e da ottobre a novembre, ovvero quando vanno in muta e abbandonano la loro corazza, diventando morbidi (da questo il termine dialettale che indica mollezza). Le zone di pesca si concentrano a ridosso dell’isola della Giudecca, a Burano e a Chioggia. Qui i moecanti calano sui fondali bassi la “trezza”, una rete alle cui estremità si attaccato le nasse, delle trappole cilindriche composte da reti metalliche che intrappolano e bloccano i granchi. Una volta ritirate le reti e raccolti i crostacei viene fatta un’accurata cernita.