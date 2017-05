TURISMO: A PESCA DI 'MOECHE' IN LAGUNA, SI RINNOVA IL BRAGOZZO DEI BOGNOLO (2)

21 maggio 2017- 14:14

(AdnKronos) - In base all’avanzamento dello stato biologico dei granchi questi vengono selezionati o rigettati in acqua. Quelli che hanno già finito la muta non sono mangiabili e vengono tenuti solamente i piccoli pronti per diventare mosche. Inizia poi una fase di allevamento in cui si aspetta che i granchi raggiungano lo stato di moeche, durante questo periodo vengono tenuti in casse di legno fessurate immerse nelle acque lagunari. Ora anche i turisti potranno vivere questa esperienza da vicino: proprio a bordo de bragozzo dei Bognolo, infatti, l tour operator K-Luxury organizza per gruppi ristretti di 10-12 turisti, una vacanza alternativa: vivere una giornata insieme ai pescatori veneziani. Ci si fermerà in barena per pescare moeche e altre specie tipiche e successivamente gustarle, cucinate direttamente a bordo. Un itinerario alternativo che coniuga, rigorosamente a ritmi slow, bellezze naturalistiche e paesaggistiche con prelibatezze enogastronomiche.