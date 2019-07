29 luglio 2019- 11:54 Turismo: a Vicenza tour in centro storico in inglese (2)

(AdnKronos) - Le visite guidate vengono effettuate ogni lunedì e ogni sabato pomeriggio, fino a sabato 7 settembre 2019, con partenza alle 14.30 per una durata di circa due ore e si svolgono anche in caso di pioggia. E' sufficiente presentarsi almeno 15 minuti prima davanti all’Ufficio turistico di Piazza Matteotti. La quota di partecipazione alla visita è di 10 euro a persona (gratuito per i ragazzi fino a 16 anni se accompagnati)."La visita è naturalmente aperta – prosegue Giovine – anche a tutti gli italiani, e ovviamente ai vicentini, che volessero praticare l’inglese seguendo le spiegazioni delle guide esperte. Inoltre risulta un ottimo strumento per gli albergatori, per i titolari di agriturismi e B&B del vicentino visto che alcuni hanno deciso di offrirlo in omaggio ai propri clienti"