TURISMO, ABSOLUTE SICILIA DI DARIO FERRANTE CITATA DALLA RIVISTA FORBES

24 maggio 2017- 21:46

Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Nuovo successo per Absolute Sicilia, il brand dedicato al lusso di Tour Plus Sicilia. Dopo l'ingresso recente nella prestigiosa rete di Traveller Made, oggi Absolute Sicilia ha guadagnato anche la citazione di Forbes, famoso magazine americano, vero e proprio riferimento mondiale per chi si occupa di economia e finanza. In vista del G7, Forbes ha dedicato un lungo articolo al brand guidato dal ceo Dario Ferrante. "Quando creammo Absolute Sicilia, poco più di 3 anni fa, non avremmo mai pensato che in poco tempo saremmo addirittura finiti su #Forbes come "Top Luxury Travel Advisor" nell'isola per la capacità di creare esperienze esclusive e uniche rivolte ad una clientela luxury - dice il ceo dell'azienda leader nell'incoming, Dario Ferrante - Questo è accaduto oggi, nella sezione Forbes-Lifestyle, e sono contento e soddisfatto che un simile progetto coraggioso e innovativo stia raggiungendo grandi risultati. Proprio qui, nella nostra splendida Sicilia. Non amo gli autoelogi ma sono contento di avere messo su una squadra unica e speciale che condivide passione, creatività ed entusiasmo. A tutti loro va il mio ringraziamento. E un grazie a Jim Dobson, autore dell'articolo"."Absolute Sicilia, sul mercato da meno di 4 anni - ha detto ancora Dario Ferrante – ha portato la Sicilia nel gotha del Tailor-Made Travel internazionale e questa nuova partnership lo dimostra. Avremo la possibilità di misurarci con gli “Ultra Wealthy Individuals”, un potenziale ristretto ed esigentissimo bacino di utenza che si passa parola e che conta su patrimoni individuali dai 30 milioni di euro in su”. E oggi pure la citazione di Forbes.