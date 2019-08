6 agosto 2019- 13:57 Turismo: accordo Cina-Sicilia, nell'isola approda Ctrip

Palermo, 6 ago. (AdnKronos) - Avvicinare la Sicilia e la Cina, per fare dell'isola una delle mete principali del turismo cinese. E' questo l'obiettivo dell'accordo siglato oggi a Palermo, nella sede dell'assessorato regionale al Turismo, tra Sicindustria, Confcommercio Sicilia e Ctrip, la più grande agenzia di viaggi online dell'Asia. Circa 88 miliardi di fatturato, circa 150milioni di clienti, e un potenziale immenso di viaggiatori di alta qualità che potrebbero scegliere la Sicilia come loro meta di vacanze. "La Cina rappresenta una grande opportunità - ha detto, a margine della firma dell'accordo, il sottosegretario al Mise Michele Geraci - Il governo ha fatto la sua parte nel facilitare la nascita di accordi, adesso la palla passa agli amici siciliani che devono farsi trovare pronti. Noi ci siamo occupati della curva della domanda, voi occupatevi della curva dell'offerta". "Oggi è un giorno eccezionale - ha sottolineato il presidente di Sicindustria Alessandro Albanese - perché ci misuriamo con uno dei principali tour operator del mondo. 88 miliardi di fatturato muovono un numero eccezionale di viaggiatori cinesi e da parte nostra c'è tutta l'intenzione di vincere questa scommessa che non è solo di business ma di scambi culturali e di integrazione".