9 febbraio 2019- 10:15 Turismo: al via da domani BitMilano, 1.300 espositori per 100 mete da sogno

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - E' tutto pronto a Milano per l'inaugurazione della Bit 2019, la rassegna dedicata al turismo italiano e internazionale, in programma da domani a martedì 12 febbraio negli spazi di FieraMilanocity. Tre giorni a tutto business, con la domenica aperta al pubblico e il lunedì e il martedì riservati agli operatori professionali.Circa 1.300 gli espositori registrati, in rappresentanza di più di 100 destinazioni in Italia e nel mondo, per un evento che punta ad essere anche un momento di crescita professionale e di condivisione delle competenze e conoscenze. In tre giorni saranno 141 i convegni che toccheranno temi dell’innovazione digitale (Hospitality 4.0, Big Data, Internet delle Cose e Intelligenza Artificiale) e del turismo sostenibile, la valorizzazione di nicchie 'slow', il turismo religioso e la riqualificazione dei borghi, oltre a momenti formativi su marketing, anche digitale, revenue o fiscalità.La Bit si propone anche come piattaforma chiave per promuovere l’unicità della destinazione Italia, attraverso la presenza istituzionale delle Regioni italiane, di consorzi ed enti locali, delle località turistiche più note e delle grandi città del Belpaese. Molta attenzione anche nei confronti del turismo europeo: oltre ai ritorni di Germania, Svizzera, Francia o Portogallo, saranno presentate anche destinazioni turistiche come Croazia e Slovenia e mete emergenti come Polonia, Slovacchia, Albania, Romania o Moldavia. Gli operatori potranno inoltre cogliere le nuove opportunità di business rappresentate da destinazioni come Etiopia, Guatemala e Tanzania, quest’ultima per la prima volta a Bit. Tra i nuovi paesi che hanno scelto di essere presenti anche Armenia, Costa Rica, Monaco, Oman, Namibia.