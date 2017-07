TURISMO: ALBERGATORI, A JESOLO GIUGNO CON +11,5% RISPETTO AL 2016 (2)

4 luglio 2017- 11:41

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per quanto riguarda il week-end del 2 giugno, coinciso con la Festa di Pentecoste, l’occupazione negli alberghi è stata pari al 94,5%, leggermente superiore al Corpus Domini (che però ha avuto una media giornaliera più alta). Dato che aveva superato di un punto e mezzo la previsione fatta a ridosso della stessa festività. Infine, nel week-end dell’Ascensione (fine maggio) la percentuale di occupazione alberghiera è stata pari all’81,6%. “E per quanto riguarda le prenotazioni per la prima decade di luglio – conclude Rizzante – siamo già a percentuali di occupazione superiori al 2016, quando si registrò comunque un ottimo mese a consuntivo”. H-Benchmark è un innovativo sistema adottato dall’Aja per la rilevazione non solo quantitativa (tasso occupazione) ma anche qualitativa (indice di redditività per categoria) della presenza turistica nelle 24 ore successive al soggiorno dell'ospite, fornendo al tempo stesso agli operatori un importante strumento di analisi per la tendenza del mercato in tempo reale, consentendo così, a regime, di analizzare anche la ricaduta sul territorio all'indomani di importanti eventi di intrattenimento.