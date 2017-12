TURISMO: ALBERGATORI JESOLO, CONTROPROPOSTE AD AUMENTO TASSA DI SOGGIORNO

11 dicembre 2017- 18:14

Venezia, 11 dic. (AdnKronos) - Un “ritocco” alle tariffe, un allungamento del periodo di applicazione dell’imposta (da 5 a 12 mesi), l’applicazione dell’imposta senza alcun limite temporale (attualmente 7 giorni), togliere l’abbassamento della fascia di esenzione dei minori. Sono alcune delle più importanti richieste che sono contenute nella proposta che l’Associazione Jesolana Albergatori ha deciso di presentare all’amministrazione comunale in merito all’aumento dell’imposta di soggiorno, emerse (ed approvate) nel corso dell’assemblea straordinaria dei soci che si è tenuta oggi proprio per discutere di questo argomento. Un incontro partecipato e acceso, che ha evidenziato ancora una volta e ancora di più, la contrarietà della categoria a questo tipo di tassazione, e di conseguenza del suo aumento previsto già per il 2018. “L’assemblea mi ha dato contestuale e imperativo mandato – spiega ancora il presidente Alessandro Rizzante – di evidenziare l’esigenza di rimodulare le tariffe del comparto extra alberghiero nel rispetto della norma. Così come si rende necessario un importante e concreto impegno contro l’evasione che, come ha sempre sostenuto, aiuterebbe a recuperare ulteriori risorse senza pensare sempre e soltanto ad aumentare l’imposta", spiega l'Aja.